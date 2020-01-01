إسبانيا تهزم كرواتيا وتبلغ ربع نهائي يورو 2020

وكالات / سما /

عاقبت إسبانيا نظيرتها كرواتيا وحققت فوزاً درامياً عليها بنتيجة 5-3، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي من اللقاء المثير بين المنتخبين، مساء الإثنين، في ملعب باركن ستاديون في كوبنهاجن بالدنمارك، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

بدأت إسبانيا المباراة بقوة بحثاً عن هدف التقدم وكانت على وشك تحقيق المبتغى، لكن رأسية ألفارو موراتا ارتطمت بيد مدافع كرواتيا دون أن يحرك الحكم ساكناً، وترد الكرة سريعاً بشكل غريب داخل شباك الإسبان.

بيدري أعاد الكرة لحارس مرماه أوناي سيمون في الدقيقة 20، لكن الأخير فشل في التعامل معها وتركها تسكن الشباك في لقطة تعتبر من أغرب لقطات البطولات عبر تاريخها.

وكثف رجال لويس إنريكي من الهجمات على مرمى كرواتيا، ليسفر ذلك عن هدف التعادل من توقيع بابلو سارابيا، الذي استغل كرة عائدة من حارس كرواتيا داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 38.

وعقب الاستراحة، وضع قائد تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا في المقدمة لأول مرة بهدف من ضربة رأسية رائعة، بعد عرضية لا تقل روعة من زميله فيران توريس، بوصول الدقيقة 57.

وتحصلت إسبانيا على ركلة حرة مباشرة بعد خطأ ضد بيدري، ليجري المدرب إنريكي تبديلاً بالدفع بباو توريس بدلاً من إريك جارسيا، ليصنع المدافع البديل الهدف الثالث من أول لمسة بعد تمريرة رائعة مباشرة من الضربة الحرة لزميله فيران توريس على الرواق.

وتعامل فيران مع الكرة بشكل رائع ووضعها في الشباك بعدما تخلص من المدافع وانفرد بحارس المرمى في الدقيقة 77، لترد كرواتيا بهدف تقليص الفارق عن طريق ميسلاف اورسيتش بشق الأنفس بعد تجاوز كرته خط المرمى في الدقيقة 85، وهو ما تأكد منه الحكم التركي، كونيت شاكير، دون الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، مكتفياً بإشارة تكنولوجيا خط المرمى.

وفي الوقت المبدد، نجح ماريو بازاليتش في تسجيل هدف التعادل لكرواتيا من ضربة رأسية متقنة، ليتجه الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين لحسم ورقة المتأهل للدور الموالي.

وفي الشوط الثالث، تمكن موراتا من تسجيل الهدف الثالث بعد ترويض رائع للكرة بصدره ثم تسديدة صاروخية داخل المرمى في الدقيقة100 ، وبعد ثلاثة دقائق فقط، دون ميكيل أويارزابال الهدف الخامس لكتيبة لاروخا، دون أن يكون هناك تغيير على لوح النتيجة في بقية الوقت الإضافي، مع العلم أن القائم منع داني أولمو من تدوين الهدف السادس في الدقيقة 120.

وبالفوز بخماسية لثلاثية، تبلغ إسبانيا دور الثمانية لتلاقي الفائز من مباراة فرنسا وسويسرا، يوم الجمعة المقبل في ملعب جازبروم أرينا في سان بطرسبرج بروسيا، بينما تنتهي مغامرة كرواتيا في البطولة عند دور الستة عشر.