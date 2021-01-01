الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المجزرة في حي البستان

رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الوزير حسين الشيخ، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل وترحيل المواطنين في حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وحمّل الوزير الشيخ في تصريح صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الكبير، منوها إلى أن حي البستان يتعرض لهجمة احتلالية شرسة بالهدم، والتدمير، والتهجير.

يشار إلى أن مواجهات اندلعت في حي البستان منذ ساعات الصباح، عقب محاصرته واغلاق مداخله، وهدم منشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلا، حيث أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، واعتقل صاحب الملحمة المهدمة ونجله، ومواطن آخر.