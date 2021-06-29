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تنويه هام من شركة الكهرباء للمواطنين في محافظة خانيونس

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من شركة الكهرباء للمواطنين في محافظة خانيونس



خانيونس / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً مهماً لسكان محافظة خانيونس.

وفيما يلي التنيوه المهم لشركة الكهرباء:

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تنوه شركة توزيع الكهرباء إلى أن أعمال صيانة طارئة في محطة التحويل داخل الخط الأخضر  ستقوم بها شركة الكهرباء الإسرائيلية سيتم بموجبها  فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس  اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021  من الساعة التاسعة صباحا وحتى قرابة الواحدة ظهراً من نفس اليوم.

لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

#شركة الكهرباء #تنويه #خانيونس

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