استئناف برنامج زراعة الكلى في مجمع الشفاء الطبي

غزة / سما /

ناقش مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية أهم الترتيبات والتجهيزات التي سيتم العمل بها خلال استئناف البرنامج الثاني لزراعة الكلى بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب جائحة كوفيد 19 والعدوان الإسرائيلي على غزة .

وأكد أن ادارته تسعى الى تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع الصحي، جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري المحلي لوفد زراعة الكلى صباح اليوم بحضور أعضاء اللجنة.

وقال أبو سلمية ان العمل سيتم وفق اتباع إجراءات الوقاية والسلامة لحماية المرضى والطواقم الطبية ، بما يضمن عدم تعرضهم لخطر الإصابة بأي عدوى .

بدوره أوضح د. غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بالمجمع ورئيس الفريق الوطني لزراعة الكلى أنه تم تحضير 4 حالات زراعة كلى ضمن المرحلة السادسة للبرنامج الثاني لزراعة الكلى بالتعاون بين الفريق الوطني لزراعة الكلى والوفد الأردني لزراعة الكلى برئاسة د. وليد مسعود استشاري الأوعية الدموية وزراعة الكلى بدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين ومن المتوقع أن يتم إجراءات عمليات زراعة الكلى على مدار يومين الخميس والجمعة، أي بمعدل حالتين يومياً.

يذكر بأن عدد الحالات التي تم زراعتها من قبل الوفد الأردني 21 حالة تكللت جميعها بالنجاح، ويأتي هذا البرنامج من أجل التخفيف عن كاهل مرضى غسيل الكلى وتدريب الكوادر الطبية المحلية على اجراء العمليات الجراحية ونأمل بالقريب أن يتم إنشاء المختبر الخاص بفحوصات تطابق الأنسجة وأن يتم الإعداد لإنشاء مركز وطني لأمراض وزراعة الكلى ومن المتوقع بأن تكون المرحلة السابعة خلال شهرين من الآن مالم يحدث طارئ.