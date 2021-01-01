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مركز هولست الثقافي يختتم مخيمه الصيفي الأول للأطفال

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اختتم مركز هولست الثقافي المخيم الصيفي الأول للأطفال " القدس في العيون " الذي نظمه في الفترة بين 21 من شهر حزيران الحالي وحتى 28 من الشهر نفسه ضمن برامجه الصيفية الهادفة لإكساب الأطفال المشاركين مهارات مختلفة.

وشارك في حفل الاختتام الذي نظمه المركز في مقره بحي الدرج؛ مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومدير مركز هولست أسامة العالول، ونحو 80 من الأطفال الذي شاركوا في فعاليات المخيم.

وجرى خلال الحفل تنظيم دبكة شعبية للأطفال وعرض حركات رياضية وتوزيع الشهادات التقديرية على المشرفين على المخيم.

وشملت فعاليات المخيم فقرات رياضية وترفيهية، وكذلك في مجالات الرسم والفنون والمختلفة، المسرح، وأنشطة أخرى.

يذكر أن المركز سينظم مخيمين آخرين خلال شهر يوليو / تموز القادم ضمن جهوده لدعم الطفولة والتفريغ النفسي عنهم بعد العدوان الأخير.

#مركز هولست #بلدية غزة

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