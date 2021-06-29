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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 148 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 29-6-2021، أنها أجرت 924 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 114205 إصابة، والحالات النشطة 2255 حالة، والمتعافين 110888 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1062 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 70968 شخص.

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