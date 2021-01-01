دراسة علمية : لقاحات فايزر وموديرنا توفر حماية تدوم لسنوات

وكالات - سما-

يتسبب لقاحا فايزر ومودرنا في استجابة مناعية مستمرة في الجسم ، والتي قد تحمي من فيروس كورونا لسنوات ، بحسب دراسة نشرت في مجلة نيتشر العلمية.





ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز، تشير الدراسات إلى أن معظم الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا وتم تطعيمهم لاحقا بأحد لقاحات الحمض النووي الريبي قد لا يحتاجون إلى معززات.

واستشهدت الصحيفة في هذا الصدد بدراسة أجراها فريق بقيادة البروفسور المصري "علي اللبيدي" اختصاصي المناعة في جامعة واشنطن في سانت لويس، ونشرت أمس الاثنين في مجلة "نيتشر" العلمية. كما تم نشر دراسة أخرى عبر الإنترنت على موقع للبحث في علم الأحياء. ومع ذلك، قالت الدراسات إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يصابوا أبدا قد يحتاجون إلى حقن معززة.

وأضافت الصحيفة أن الدراسات تشير إلى أن اللقاحات يمكن أن توفر حماية طويلة الأمد لمعظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم على الأقل ضد المتغيرات الموجودة.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن المناعة ضد فيروس كورونا تستمر ستة أشهر بعد التطعيم.