رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، المسيرات الشعبية التي انطلقت في اريحا وسلفيت وبيروت دعما للرئيس محمود عباس ووحدة الصف الفلسطيني.

كما تطرقت إلى تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بأن لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات تقوم بعملها بمهنية وسيتم إحالة من تثبت علاقته بالأمر للقضاء، إلى جانب قرار مجلس الوزراء بتخصيص 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق وللمخيمات، ودعوة أسرى فتح إلى قطع الطريق على العابثين بأمن الوطن والمواطنين.

كما نوهت الصحف إلى التوصل لتسوية بين حكومة بينيت والمستوطنين بشأن إخلاء مؤقت لموقع "افيتار" على جبل صبيح، وقيام جيش الاحتلال بعمليات تجريف في بيت كاحل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس""

التوصل لتسوية بين حكومة بينيت والمستوطنين بشأن إخلاء مؤقت لموقع "افيتار" على جبل صبيح وإقامة مدرسة عسكرية دينية وبقاء طلاب و3 عائلات

الجيش يجرف أراضي في بيت كاحل ومستوطنون يقطعون أشجارا مثمرة بجالود

150 عضو كونغرس يطالبون برفع الحجز عن المساعدات للفلسطينيين

مجلس الوزراء يقرر تخصيص 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق وللمخيمات

"الحياة الجديدة":

مسيرات في اريحا وسلفيت وبيروت دعما للرئيس ووحدة الصف الفلسطيني

خلال لقاء دبلوماسي: مؤسسات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى وتوفير الحماية لهم

اشتية: لجنة التحقيق بوفاة بنات تقوم بعملها بمهنية وسنحيل من تثبت علاقته بالأمر للقضاء ومجلس الوزراء قرر تخصيص 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق وللمخيمات

أسرى فتح يدعون إلى قطع الطريق على العابثين بأمن الوطن والمواطنين

فتح والمرابطون: تحركات مشبوهة لأطراف خارجية هدفها إثارة الفوضى في مخيمات لبنان

اصابات بالاختناق في بيت فجار ومستوطنون يعتدون على شبان من تياسير والاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

150 عضو كونغرس يطالبون برفع الحظر عن 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين

"الأيام":

المستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في قرية سوسيا ويقيمون بؤرة في دير قديس

مسيرات في اريحا وسلفيت دعما للرئيس والمشروع الوطني

اشتية يحذر من نذر تفشي موجة جديدة من كورونا

الوباء: حالة وفاة و130 اصابة

اسرائيل: تسجيل أعلى معدل اصابات بكورونا منذ شهرين