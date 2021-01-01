لافتتاح أول سفارة في الخليج .. لابيد يصل الامارات اليوم

القدس المحتلة / سما /

طار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الأمارات في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى أبو ظبي، ليدشن لابيد سفارة بلاده في أبو ظبي والقنصلية بدبي، لتكون بذلك أول سفارة إسرائيلية تفتح بشكل علني في الخليج.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن لابيد سيبحث في الإمارات سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وكذلك تدعيم "اتفاقية أبراهام" وإيجاد طرق جديدة من خلال التطبيع للتعاون من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين ومنطقة الشرق الأوسط.

كما سيتم بحث العديد من الملفات الإقليمية وبضمنها الملف الفلسطيني والنووي الإيراني وتغلغل نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وسبل التعاون لتعزيز الحلف ضد نفوذ إيران ومشروعها النووي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن لابيد، الذي طار إلى الإمارات بزيارة تمتد ليومين، سيحل ضيفا على وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وسيفتتح سفارة إسرائيل في أبو ظبي والقنصلية العامة لها في دبي، وسيشارك في المراسيم الاحتفالية مسؤولون حكوميون إماراتيون وممثلون عن الجالية اليهودية

ومن المتوقع أن تجمع لابيد لقاءات مع كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الصايغ، ووزيرة الثقافة نورة الكعبي، كما سيلتقي مع ممثلين عن الجاليات اليهودية في أبو ظبي ودبي. بالإضافة إلى ذلك، سيزور لابيد جناح إسرائيل في معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي سيبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتمهيدا لزيارة الإمارات، اجتمع لابيد في الكنيست بسفير الإمارات لدى إٍسرائيل محمد آل خاجة، كما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما، بنظيريه الأميركي والبحريني، في أول تواصل دبلوماسي مباشر لوزير بارز في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين قبل أسبوعين.