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استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد

الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة سوف يستمر على البلاد اليوم الثلاثاء لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق رطبا في المناطق الساحلية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأربعاء

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