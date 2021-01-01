الكنيست يسقط مقترحا لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، مقترحا لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت".

ورفضت الهيئة كاملةً، طلبات حجب الثقة التي قدمتها أحزاب المعارضة، التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو.

وكجزء من ذلك، تمّ رفض طلب حزب الليكود، الذي أُطلق عليه مُسمّى "ضعف ثقة الجمهور في القضاء".

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ رفض طلب حجب الثقة، الذي جاء تحت مسمّى "حكومة الكراهية"، والذي قدّمه كل من كتلة "يهدوت هتوراه"، وحزب "شاس" الحريديّ.

ويواجه نتنياهو، في الأسبوعين الأخيرين، حالة غليان ضده داخل حزب الليكود، في أعقاب انتقال هذا الحزب إلى صفوف المعارضة وابتعاده عن مركز القوة في أجهزة السلطة، بعد 12 عاما في الحكم.

وقدمت مجموعة من قدامى أعضاء الليكود دعوى إلى محكمة الحزب الداخلية، تطالب بعقد اجتماع لسكرتارية الليكود في أقرب وقت من أجل مناقشة وضع الحزب، وفق ما أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، يوم الإثنين الماضي.