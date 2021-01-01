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تنتهي صلاحيتها خلال أسبوعين.. 800 ألف جرعة سيتم إتلافها لدى دولة الاحتلال

الإثنين 28 يونيو 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنتهي صلاحيتها خلال أسبوعين.. 800 ألف جرعة سيتم إتلافها لدى دولة الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن “الصحة الإسرائيلية” ستتلف 800 ألف لقاح ضد فيروس كورونا، إذا لم يتم العثور على دولة تشتريها خلال الأسبوعين المقبلين.

ونظرا لزيادة عدد المصابين بكورونا، أصدرت، قرارًا يقضي بموجبه تطعيم الأطفال باللقاح.

وفي السياق، يدرس “كابينت كورونا” فرض المزيد من القيود الصحية على المستوطنين بعد أن تقرر إلزامهم بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

وتميل وزارة الصحة في دولة الاحتلال، إلى عدم اتخاذ خطوات أخرى قبل أن يتضح ما إذا ارتفع عدد الحالات الخطيرة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت فعلاً في “إسرائيل”.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #لقاحات كورونا #اسرائيل

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