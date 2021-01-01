صحيفة عبرية تكشف تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال حرب غزة

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الاثنين النقاب عن تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال عملية حارس الاسوار في غزة.



ووفقاً للصحيفة العبرية، خلال الحرب الأخيرة على غزة، وقع على الحدود الإسرائيلية الأردنية حدث أمني، تمثل بتسلل طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية.



وأوضحت الصحيفة أنه في اليوم الخامس من العملية العسكرية في غزة، رصدت الرادارات التابعة للجيش الإسرائيلي طائرة مُسيرة تحاول اختراق المجال الجوي لمنطقة بيسان على الحدود مع الأردن.



حيث أعلن الجيش عن اسقاطها ومن ثم أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنها كانت عبارة عن طائرة مُسيرة مفخخة ، مصنوعة على ما يبدو في إيران مضيفاً أنها انطلقت من العراق أو سوريا وكان المقصود أن تنفجر في الاراضي الإسرائيلية.



وأكدت الصحيفة ، لقد أثبت اعتراض الطائرات بدون طيار خلال العملية العسكرية على غزة مرة أخرى للأمريكيين، أن لإسرائيل قدراتها المتقدمة الخاصة ليس فقط في مجال اعتراض الصواريخ البالستية ولكن أيضاً في مجال اعتراض الطائرات بدون طيار.



وأضافت أن الطائرة بدون طيار التي تم إسقاطها كانت مصممة في إيران ،وأن إحدى وحدات النخبة من رجال المليشيات الشيعية سواء الإيرانية أو السورية هي من قامت بإطلاقها.