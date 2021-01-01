الرجوب: معسكر الفدائي الأولمبي يحمل دلالات وطنية ورياضية

القاهرة /سما/

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أن معسكر الفدائي الأولمبي المقام في العاصمة المصرية، القاهرة، يجسد الحالة الفلسطينية التي تعكس عظمة وشموخ اللاعب الفلسطيني في مواجهة القهر والمعاناة، من خلال التأكيد على رسالة الرياضة الفلسطينية التي أصبحت أسمى رموز هويتنا وأصولها الوطنية، وعنصر وحدة للوطن.

جاءت تصريحات الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مقر إقامة الفدائي الأولمبي في منتجع الاسيوطي الرياضي في القاهرة، بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاني أبو ريدة، وسكرتير عام الاتحاد السوداني لكرة القدم مجد شمس الدين ومساعد الاتحاد العربي لكرة القدم مبارك النزال والرئيس التنفيذي لشركة نوفافيرا سيف الاسيوطي.

وقال الرجوب: "لأول مرة يلتقي اللاعبين الفلسطينيين من خلال معسكر تدريبي خارجي مشترك يجسد الحالة الفلسطينية بوجود اللاعبين من الشتات، المحافظات الجنوبية، القدس، المحافظات الشمالية، وما يمثله من تحدي للإرهاب الإسرائيلي الذي يمارسه في القدس وحي الشيخ جراح وسلوان والضفة وغزة على مدار الساعة لكسر إرادتنا".

وأضاف الرجوب أن المعسكر التدريبي يحمل دلالات وطنية ورياضية لما يمثله اللاعب الفلسطيني من حالة مقدسة مرتبطة بهويتنا وصمودنا واصرارنا على البقاء في أرضنا.

ووجه الرجوب الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية على ما تقدمه للشعب الفلسطيني على مدار 73 عاما، مشيداً بالاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على تذليل العقبات من أجل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية وتسهيل كل من شأنه الاحتكاك مع اللاعب المصري.

وتابع الرجوب أن اتحاد الكرة الفلسطيني يعمل على بناء منظومة منتخبات قوية لرسم البسمة للشعب الفلسطيني، ولن يدخر جهداً في سبيل توفير كافة الإمكانيات لمواصلة تحقيق الإنجازات الخارجية، متمنيا التوفيق للفدائي الأولمبي وجهازه.

من جهته، أكد أبو ريدة أن كرة القدم الفلسطينية تشهد تطوراً كبيراً، وما تحقق من إنجازات بتأهل المنتخب الفلسطيني إلى كأس العرب في قطر إشارة قوية بأن فلسطين حاضرة بقوة في كرة القدم العربية والآسيبوية، إلى جانب حضورها القوي في وجدان كل العرب.

وأضاف أبو ريدة أن المنتخب الأولمبي الفلسطيني الذي يضم لاعبين من كافة أنحاء فلسطيني في الوطن والشتات، يشكل رسالة واضحة للعالم العربي والدولي بأن فلسطين موحدة.

بدوره، أعرب شمس الدين عن سعادته بالتواجد في معسكر المنتخب الأولمبي الفلسطيني ضمن وفد الاتحاد العربي لكرة القدم، وأنه يحمل رسالة دعم ومساندة للمنتخب الأولمبي والقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الاسيوطي أن فلسطين تجمع كل العرب، مشيراً إلى اهتمام المصريين ووسائل الإعلام المصرية بالبعثة الفلسطينية.

من ناحيته، قال المدير الفني للفدائي الاولمبي إيهاب أبو جزر إن الفدائي الأولمبي يمثل قضية شعب يملك الإصرار والتحدي من أجل رفع علم فلسطين عاليا.