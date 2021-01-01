منح السفير الراحل محمود الخالدي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

دمشق /سما/

منح رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد، سفير دولة فلسطين السابق لدى دمشق المرحوم محمود الخالدي، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرًا لعمله ولاستمراره سفيرًا لدولة فلسطين منذ افتتاح سفارتها في دمشق.

يذكر أن المناضل والقائد الوطني الكبير الراحل محمود الخالدي "أبو عماد"، أحد القادة المؤسسين لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية الأولى، والذي شارك في اتخاذ قرار انطلاقة الكفاح المسلح في 1-1-1965، وتوفي بالعاصمة السورية دمشق في 16 نيسان الماضي، وهو على رأس عمله سفيرًا لدولة فلسطين وممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا منذ العام 1969.