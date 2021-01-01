تفاصيل اجتماع هنية مع حسان دياب ونبيه بري في العاصمة اللبنانية

بيروت /سما/

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة، صباح الإثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت.

ورحب دياب بهنية ووفد حركة حماس، مشيدًا بالصمود البطولي والانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد تمسك لبنان بالموقف التاريخي الوطني الداعم للقضية الفلسطينية.

من جهته، ثمّن هنية موقف لبنان الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض الشعب الفلسطيني لكل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، وأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف في هذا البلد الكريم.

وقال هنية إن معركة سيف القدس جاءت كردّ طبيعي على عدوان الاحتلال على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والمصلين في الأقصى المبارك، مشددًا على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجرائمه.

وشدّد على حرص حركته على إتمام المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن وحدة الموقف هي أولى الخطوات الميدانية للانتصار على الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا هنية الحكومة اللبنانية إلى تسهيل حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يتقاسمون مع أهلهم وإخوانهم اللبنانيين الآمال والآلام، ومنحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية لحين العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

فيما زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الإثنين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت.

ورحب بري بزيارة وفد حركة حماس، معربًا عن فخره بالانتصار الوطني الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال: "أهنئكم بهذا النصر كما أهنئ كل فلسطين على الصمود الوطني الكبير"، داعيًا إلى تعزيز الموقف الفلسطيني وتوحيد الجهود الفلسطينية.

بدوره، ثمن هنية مواقف الرئيس نبيه بري والدولة اللبنانية الداعمة للحقّ الفلسطيني، مشيدًا بجهود دولته في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

واستعرض هنية نتائج معركة سيف القدس على القضية الفلسطينية وما خلّفته من تداعيات.

وقال: "إن من أهم هذه النتائج التأكيد أن القدس محور الصراع وبوصلة الأمة التي تشكل عنصر إجماع لدى شعبنا وأمتنا، وكذلك مشروع وبرنامج المقاومة الذي التف حوله الشعب الفلسطيني في ممارسته على الأرض.

وأضاف أن المقاومة في غزة وفلسطين ستواصل الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير الشاملة، مؤكدًا قدرة المقاومة على تحقيق انتصارات ميدانية تربك الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحقّ الفلسطيني لأصحابه.

وشدد هنية على ضرورة مواصلة الحراك الفلسطيني الوطني بدعم الحلفاء والأصدقاء لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مبديًا ترحيبه بأي دور جديد لدولة الرئيس بري والدولة اللبنانية في هذا السياق.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، دعا هنية الدولة اللبنانية إلى إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني بهدف تمكينه وتحقيق حياة كريمة لحين العودة والتحرير.