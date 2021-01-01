  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خضر عدنان: أهدي هذا الانتصار لشهداء معركة سيف القدس

الإثنين 28 يونيو 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: أهدي هذا الانتصار لشهداء معركة سيف القدس



جنين /سما/

أهدى القيادي الشيخ خضر عدنان انتصاره على الاحتلال إلى شهداء معركة سيف القدس التي انطلقت شرارتها من ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ عدنان في تصريحات لقناة فلسطين اليوم عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال اليوم الإثنين: أهدي هذا الانتصار لشهداء معركة سيف القدس التي انطلقت شرارتها من ساحات المسجد الأقصى"، متوجها بالتحية لشهداء مدينة جنين العموري وعليوي وعيسة وجميع شهداء الضفة.

وتوجه الشيخ عدنان بالتحية لبلدة بيتا التي تنتصر دوماً لجبالها وأراضيها، وتنتفض في وجه الاحتلال في مشهدٍ عظيم يمثل التحام الانسان الفلسطيني مع أرضه.

واستنكر الشيخ عدنان حادثة إعدام أجهزة أمن السلطة للناشط السياسي نزار بنات، مضيفا بالقول: إذا كان لنا بأس فيجب أن نوجهه ضد الاحتلال، أما أن يكون بأسنا بيننا فهذا أمر مستغرب ومستهجن، وليس منا كفلسطينيين من يرفع السلاح في وجوه بعضنا".

وطالب بإنزال العقاب على من ارتكب جريمة إعدام الناشط بنات.

وأكد عدنان أن الفرحة الأكبر ستكون بإخراج باقي الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#خضر عدنان #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف موعد فتح المعابر و المرحلة الثانية لإعادة الاعمار..وهذا شرط حماس للتقدم في ملف التبادل

بالفيديو: لحظة اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني المعارض السياسي نزار بنات

رئيس وزراء بولندا يهاجم إسرائيل : “لن ندفع يورو واحداً”!

وزير العدل: تقرير لجنة التحقيق في قضية مقتل نزار بنات سيصدر في هذا الموعد ..

الكشف عن تفاصيل زيارة هنية للبنان والملفّات الأربعة التي سيبحثها مع المسؤولين..

صور : بدء إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم".. هل سيتحسن جدول التوزيع؟

شعوان جبارين يهدد الرئيس عباس بمحكمة الجنايات الدولية بسبب اغتيال نزار بنات

الأخبار الرئيسية

رويترز: نزاع على أسرى إسرائيليين لدى حماس يعطل إعادة إعمار قطاع غزة

حماس تكشف: اتصالات وجهود دولية لرفع الحصار نهائيا عن غزة.. وإسرائيل أمام خيار واحد!

عائلة بنات

عائلة بنات تحمل رئيس الوزراء مسؤولية مقتل ابنها: "الرئيس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة"

القدوة ينتقد لجنة التحقيق بوفاة الناشط البنات: الحكومة يجب أن ترحل لأسباب عديدة

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية