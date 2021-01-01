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صيام: الوضع في سلوان خطير وأهالي الحي لن يهدموا منازلهم بأيديهم

الإثنين 28 يونيو 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيام: الوضع في سلوان خطير وأهالي الحي لن يهدموا منازلهم بأيديهم



القدس المحتلة /سما/

أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، مساء اليوم الإثنين، أن الوضع بحي سلون في القدس المحتلة، دخل مرحلة الخطر وبات الهدم يتهدد منازل المواطنين في أي لحظة، مشددا على أن أهالي سلون لن يهدموا منازلهم بأيديهم، 

وأشار صيام في حديث لإذاعة "صوت القدس" إلى أن صمود أهل القدس هو العنوان الأبرز منذ بدء الاحتلال، ولكن يجب أن توفر لهم الحماية من قبل الكل العربي والإسلامي.

كما أكد، أن الفلسطينيين حافظوا على وجه مدينتهم الحضاري بوجودهم وتضحياتهم، ولكن يجب أن تكون القدس مسؤولية عربية وإسلامية.

ودعا أن تكون هناك إرادة دولية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتتالية منذ احتلال المدينة المقدسة.

#عبد الله صيام #بلدة سلوان #هدم منازل #تهجير الفلسطينيين

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