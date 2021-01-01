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وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

الإثنين 28 يونيو 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها



رام الله /سما/

أكد نصري أبو جيش، أنه قدم اليوم الاثنين، استقالته من منصب وزير العمل الفلسطيني، إلى رئيس الوزراء، محمد اشتية، وذلك التزاما بقرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو جيش في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الاثنين، ان اشتية وكافة أعضاء مجلس الوزراء رفضوا الاستقالة بالإجماع، موجها شكره لهم على هذا الموقف.

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وكان بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الأحد، انسحاب حزبه من الحكومة الفلسطينية التي يمثلها أبو جيش، وذلك بسبب فشلها في حماية الحريات العامة.

#نصري ابو جيش #وزارة العمل #حكومة اشتيه #محمد اشتيه #حزب الشعب #الحكومة الفلسطينية

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