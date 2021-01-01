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جبهة التحرير العربية تدين مقتل نزار بنات

الإثنين 28 يونيو 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير العربية تدين مقتل نزار بنات



غزة /سما/

دانت جبهة التحرير العربية على لسان الناطق الرسمي للجبهة المهندس محمود الصيفي مقتل المواطن نزار بنات وعبرفي تصريحه  عن مشاطرة جبهة التحرير العربية عائلة المرحوم نزار بنات احزانهم ومؤكدة على ضرورة محاكمة كل المتسببين بوفاته .

واكدت الجبهة على موقفها الرافض لسياسة الاعتقال السياسي وخنق الحريات ووضع حد لهذه الانتهاكات وتعزيز الحريات والسلم الاهلي وطالب لجنة التحقيق المشكلة ان تعلن نتائجها امام الرأي العام لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين بوفاة نزار بنات .

وشددت الجبهة على ضرورة ان تبقى قضية وفاة المرحوم نزار. ضمن السياق القضائي ومحاكمة المتسببين بوفاته والحفاظ على الوحدة الوطنية والتي تجلت في معركة القدس المستمرة ضد الاحتلال الذي يشن حرب شاملة على الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس .

#جبهة التحرير العربية #وفاة نزار بنات #السلطة الفلسطينية #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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