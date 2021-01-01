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وزارتا "التعليم العالي" والصحة تبحثان تنظيم تدريب الطلبة في المستشفيات

الإثنين 28 يونيو 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارتا "التعليم العالي" والصحة تبحثان تنظيم تدريب الطلبة في المستشفيات



رام الله /سما/

عقدت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، اليوم، اجتماعاً لعمداء كليات الطب في الجامعات الفلسطينية، لبحث أسس توزيع تدريب الطلبة على المستشفيات.

وناقش اللقاء دور الجامعات في برامج الاختصاص القديمة والجديدة، والتعاون في مجالات البحث العلمي، إذ حضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ورئيس التعليم الصحي والبحث العلمي في "الصحة" د. عبد الله القواسمي.

وقال شتيوي إن هناك حاجة ماسة لوضع أسس للتدريب السريري لطلبة الطب في المستشفيات، مضيفاً أن هذه العملية تتم من خلال وزارة الصحة بالتنسيق مع كل جامعة على حدة.

وأكد شتيوي أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لعملية الالتحاق في البرامج الطبية والصحية المختلفة، بما يتواءم مع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والمستشفيات، مع التركيز على جودة المخرجات التعليمية.

من جهته، أشار القواسمي إلى الحاجة لصياغة رؤية استراتيجية وطنية للتعليم الصحي في فلسطين تضم جميع المؤسسات تحت إطار واحد، مشدداً على ضرورة إيجاد حاضنة جيدة للأطباء الفلسطينيين لاستقطابهم، وإسناد وزارة الصحة في توفير الاختصاصات الطبية المختلفة، لتوطين الخدمة ورفع مستواها وتقليل كلفتها.

#التعليم العالي #كليات الطب #الجامعات الفلسطينية

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