102 منظمة أهلية وحقوقية تدعو لتحقيق دولي في اغتيال نزار بنات

رام الله /سما/

دانت 102 شبكة ومنظمة حقوقية وأهلية اغتيال الناشط الحقوقي والسياسي نزار بنات وما تبعه من انتهاكات لأجهزة الامنية بالضفة الغربية بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وقالت المنظمات في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنها تدين التصفية الجسدية (الاغتيال) للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية فجر يوم الخميس الماضي في محافظة الخليل.

وأردفت: "هذا الفعل الإجرامي للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية يعيد لأذهاننا مسلسل الاغتيالات للشخصيات المعارضة وصاحبة الكلمة والآراء الحرة المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب".

وتابعت المؤسسات: "تصريحات عائلة الضحية تبين أن نحو 25 عنصراً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية باللباس العسكري اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه نزار بنات حوالي الثالثة والنصف من فجر الخميس، وبعد أن كسروا الأبواب والنوافذ انهالوا بالضرب على رأسه بالعتلات الحديدية والهراوات وسحلوه لخارج المنزل حيث نقلوه لجهة مجهولة، ثم بعد ساعتين أعلن محافظ الخليل عن وفاته".

واعتبر الموقعون على البيان الجريمة انتكاسة كبيرة لحرية الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، ناهيك عن كونها إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني، ووصمة عار إضافية في جبين حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية يندى لها جبين كل فلسطيني وفلسطينية وكل حرّ في العالم، حسب تعبير البيان.

واستكمل البيان: "ينظر الموقعون ببالغ الخطورة لجريمة قتل الناشط الحقوقي نزار بنات الذي سبق وأن تعرض مرات عديدة للاعتقال والاعتداء والتهديد، بما فيه إطلاق النار على منزله قبل شهرين بسبب تعبيره عن آرائه في القضايا العامة السياسية والإدارية المرتبطة بالفساد ومطالبته بمحاكمة رموزه، كذلك فضحه الدائم للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني".

وطالبت المنظمات بتشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينية مستقلة وحيادية بطريقة نزيه وموضوعية وشفافة لتحديد كافة المسؤولين عن تنفيذ هذه الجريمة النكراء، مؤكدين على عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعت إلى تكوين لجنة تحقيق دولية من قبل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمطابقة نتائج عملها مع نتائج اللجنة الحكومية واللجنة المستقلة واعتبار المغدور نزار بنات شهيداً لفلسطين ولحركة حقوق الإنسان والشعوب.

وشددت المنظمات على ضرورة محاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين ينتهكون حرية التجمع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينية، واحترام الحريات العامة للفلسطينيين والحريات الصحافية المكفولة في القانون الأساسي ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة على البيان:

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (تضم 142 منظمة)

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة من موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا)

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 23 منظمة)

المنتدى المدني في السودان (يضم 54 منظمة)

التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)

التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن العربي (40 منظمة حقوقية من دول متعددة)

الشبكة الاردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات حقوقية)

اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين/ لبنان

مركز الإعلاميات العربيات (بفروعها في مصر، السودان، فلسطين، العراق، اليمن ولبنان)

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/مصر

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات

الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا

لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية

اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ جمعية سويسرية

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج

المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

اتحاد الشباب الفلسطيني

اتحاد نقابات العمال المستقلة الأردني

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

الائتلاف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق

التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق

التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية

جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

جمعية التضامن المدني/ تونس

جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) / فلسطين

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب(فرنسا)

جمعية السيدات العاملات /الأردن

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية الميزان لتنمية وحقوق الإنسان / العراق

جمعية النساء العربيات/ الأردن

جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن

جمعية جسور المواطنة/ تونس

جمعية رؤى نسائية / الأردن

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية /تونس

الرابطة التونسية للتسامح

رابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا

شبكة الديمقراطيين في العالم العربي

شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان / مصر

شبكة المشاهد الإعلامية موريتانيا

شبكة وطن الاعلامية / فلسطين

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

المرصد الجهوي في بنزرت لمناهضة التطبيع/ تونس

المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

مركز البيت العربي للبحوث والدراسات / مصر

مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان / مصر

مركز الدراسات والمعلومات الجندرية/ العراق

مركز العمل التنموي- معا / فلسطين

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاواة والقضاء- مساواة/ فلسطين

المركز الفلسطيني لقضايا الديمقراطية والسلام/ فلسطين

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

مركز تونس لحرية الصحافة

مركز حقوق الانسان للذاكرة والأرشيف، المغرب

مركز دمشق للدراسات للدراسات النظرية والحقوق المدنية

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/ فلسطين

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق

معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان/ البحرين

المعهد الديمقراطي المصري للتوعية للحقوق الدستورية والقانونية

الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/ تونس

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

منتدى تونس للتمكين الشبابي

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

منظمة الفريق الإسلامي من أجل السلام/ العراق

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان / لبنان

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة حقوق الإنسان في سورية- ماف

منظمة حمورابي لمراقبة حقوق الإنسان والديمقراطية/ العراق

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان/ البحرين

منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي- ذكرى وفاء/ تونس

منظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال/ تونس

منظمة يمن للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية/ اليمن

مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان / مصر

مؤسسة العدالة لحقوق الإنسان /اليمن

مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان / مصر

مؤسسة المدى لحقوق الإنسان/ العراق

مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة - تونس

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

نقابة الصحافة الالكترونية موريتانيا

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون / فلسطين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - فلسطين

جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية

لجان العمل النسائي الفلسطيني