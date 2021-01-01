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عائلة التميمي تعلق على مشاركة ابنها في فض المظاهرات المنددة بمقتل الناشط بنات

الإثنين 28 يونيو 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة التميمي تعلق على مشاركة ابنها في فض المظاهرات المنددة بمقتل الناشط بنات



رام الله /سما/

قالت الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي إن عائلتها لا تقبل الظلم لأحد، وأن والدتها ناريمان التميمي أبلغت أخها الذي قام بالمشاركة في فض مسيرات المواطنين في الشوارع ان لا يعود إلى المنزل فإما أن يستقيل أو يعتذر أو أن الوالدة ستعلن البراءة منه.

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وقد انتشرت صورة لوعد التميمي شقيق عهد أثناء قمع مسيرة خرجت في رام الله، السبت الماضي، تنديدا بمقتل الناشط نزار بنات، ومطالبة بتقديم المتورطين للعدالة ومحاسبتهم.

وعقب انتشار الصورة توجه المحامي فريد الاطرش وعدد من النشطاء، بطلب من عائلة التميمي بإعلان موقفها من مشاركة ابنها في قمع المسيرة التي أصيب بها عدد من المشاركين والصحفيين.

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#عهد التميمي #وفاة نزار بنات #الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية

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