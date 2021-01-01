بعد 25 يوما من الإضراب عن الطعام.. الإفراج عن الأسير خضر عدنان

رام الله /سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير الشيخ خضر عدنان بعد شهر من الاعتقال الإداري.

واعتقل عدنان، يوم 29 يناير 2021، على حاجز ما يسمى "شافي شمرون" قرب مدينة نابلس.

وخاض الأسير خضر عدنان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله لمدة 25 يوما، وعلق إضرابه بعد حصول محاميه على قرار جوهري بعدم تجديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

يشار، إلى أن الأسير المحرر خضر عدنان متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.