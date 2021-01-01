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نادي الأسير يدعو للمشاركة الواسعة بالوقفات الإسنادية للمضرب أبو عطوان

الإثنين 28 يونيو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يدعو للمشاركة الواسعة بالوقفات الإسنادية للمضرب أبو عطوان



رام الله /سما/

دعا نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، جماهيرشعبنا، إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الإسنادية للأسير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه المضربين عن الطعام يوم غد الثلاثاء 29 حزيران/يونيو.

وأوضح النادي، أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ظروفًا صحية في غاية الخطورة، يقابل ذلك تعنت من قبل الاحتلال بتلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وكذلك إسنادًا للأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير إياد حريبات الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الوقفات ستكون أمام مقار الصليب الأحمر الدولي في المحافظات وسيتزامن ذلك مع وقفة في الأراضي المحتلة عام 1948 مساء غد من أمام مستشفى "كابلن" الإسرائيلي.

توقيت الوقفات يوم غد الثلاثاء نصرة للأسرى في سجون الاحتلال

· طولكرم: 10:00 صباحًا أمام الصليب الأحمر

· طوباس: 11:00 صباحًا أمام دوار الشهداء

· الخليل: 11:00 صباحًا أمام الصليب الأحمر

· بيت لحم: 11:00 صباحًا أمام الصليب الأحمر

· رام الله: 11:00 صباحًا أمام الصليب الأحمر

· أريحا: الأربعاء 10:00 صباحًا أمام الصليب الأحمر

· الأراضي المحتلة عام 1948 الساعة 6:30 من أمام مستشفى "كابلن"

#نادي الأسير #وقفة اسنادية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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