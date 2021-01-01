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توتر يسود سجن النقب عقب اقتحام قسم "6"

الإثنين 28 يونيو 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر يسود سجن النقب عقب اقتحام قسم "6"



رام الله /سما/

أفادت مصادر مختصة بشؤون الأسرى، اليوم الاثنين، بأن عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال "كيتر" اقتحمت، وبشكل مفاجئ ودون إنذار إحدى الغرف في قسم "6" بسجن النقب، وأجرت تفتيشات استفزازية، وهمجية ضد الأسرى.

ونقلت إذاعة صوت الأسرى عن تلك المصادر، إن الوحدات القمعية صادرت عددًا من الأغراض الخاصة بالأسرى خلال عملية التفتيش.

وتسود حالة من التوتر الشديد في سجن "النقب" منذ بداية الاقتحام وحتى اللحظة، مشيرةً ذات المصادر إلى أن الأحداث قابلة للتصعيد ردًا على اقتحام وحدات القمع للقسم.

وتواصل إدارة مصلحة السجون تهديدها للأسرى بتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقهم، ضمن سياسة ممنهجة ضدهم.

وتتعمد إدارة السجون استفزاز الأسرى وقمعهم والتنكيل بهم واقتحام الأقسام والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز ونقل عدد منهم إلى العزل الانفرادي.

#السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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