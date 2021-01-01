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العمل: بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المهني والدورات القصيرة بغزة

الإثنين 28 يونيو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل: بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المهني والدورات القصيرة بغزة



غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، عن بدء التسجيل للالتحاق في برنامج الدبلوم المهني والدورات القصيرة للعام 2021-2022م.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنها تهدف إلى تنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات والكفايات المطلوبة وفقاً لحاجة سوق العمل الفلسطيني.

ودعت الراغبين بالتسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:: هنا .

وذكرت أن شروط التسجيل، هي أن يكون عمر المتدرب من عمر 16 – 25 عاماً، والتسجيل يكون إلكترونياً من خلال صفحة وزارة العمل.

وطلبت من المتقدمين احضار صورة عن المؤهل الدراسي(التاسع حد أدنى)مع إحضار الأوراق الأصلية، وصورة عن بطاقة الهوية مع إحضار البطاقة الاصلية.


وأشارت إلى ضرورة أن يتمتع المتقدم للدورات باللياقة الملائمة وأن يجتاز امتحان القبول، وأن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تتناسب مع مستواه العلمي.

#وزارة العمل #برنامج الدبلوم المهني #قطاع غزة

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