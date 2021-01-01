الزراعة: 20 مليون دولار خسائر المزارعين جراء منع التسويق

غزة /سما/

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن إجمالي الخسائر التي تكبدها المزارعون حتى اللحظة نتيجة استمرار منع سلطات الاحتلال تسويق الخضروات إلى الضفة الغربية والخارج عبر معبر كرم أبو سالم لليوم الـ 50 على التوالي بلغت 20 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي، أن منع التجار والمزارعين من تسويق الخضروات للخارج جاء بعد فرض سلطات الاحتلال شروط تعجيزية عليهم تتمثل في نزع عنق ثمار البندورة عن كل حبة.

ويعد محصول البندورة من أهم المحاصيل التسويقية للمزارعين، وبدون وجوده ضمن قائمة الخضروات المعدة للتصدير يصعب تسويق باقي أصناف الخضروات، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر فادحة لا يمكنهم تحملها.

يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل (البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا، والباذنجان، وغيرها).

وجددت وزارة الزراعة دعوتها لكافة المؤسسات والجهات الدولية والعربية بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية.