  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالبة من غزة تحصد جائزة المهارات الخضراء الأوروبية

الإثنين 28 يونيو 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبة من غزة تحصد جائزة المهارات الخضراء الأوروبية



غزة /سما/

فازت غادة كريم، الطالبة التي تدرس في مركز تدريب غزة التابع للأونروا، بالمركز الأول لجائزة المهارات الخضراء للمؤسسة الأوروبية للتدريب.

وتم الإعلان عن الفائزين يوم 25 حزيران الجاري، خلال فعالية دولية إلكترونية تحت عنوان “بناء نظم للتعلم على مدى الحياة: مهارات من أجل مجتمعات خضراء شاملة في عصرنا الرقمي”.

وتهدف الجائزة لجمع قصص تسلط الضوء على الممارسات للتحول نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة ونظيفة.

وقدمت غادة مع باقي المرشحين، أفكارًا وتطلعات لطلاب التعليم والتدريب التقني والفني، الذين يطمحون لإيجاد حلول دائمة لمشكلة التغيير المناخي والتدهور البيئي، والذي ما يزال يتسبب بتحديات تؤثر على مصادر رزق الأفراد والمجتمعات حول العالم.

وقالت الطالبة كريم “تم ترشيحي للمسابقة عن طريق المؤسسة الألمانية للتعاون والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شارك في المسابقة 134 مرشحًا ومرشحة آخرين حول العالم، وحصدت المركز الأول”.

وأضافت “كنت قلقة جدًا قُبيل إعلان النتائج، حيث كان الجميع قد علق الآمال على نجاحي، وعندما فزت بالمركز الأول، شعرت بسعادة كبيرة وفخر لأن هذا النجاح لا يقتصر على غادة كريم، بل هو نجاح للأونروا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وجميع اللاجئين”.

وتابعت “إنني أشجع وبقوة جميع طلاب لاجئي فلسطين على المشاركة في جميع برامج الأونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني لأنها جميعها تهدف دائمًا إلى تمكين المرأة في مجتمعها”.

#غادة كريم #مركز تدريب غزة #الاونروا #جائزة المهارات الخضراء #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف موعد فتح المعابر و المرحلة الثانية لإعادة الاعمار..وهذا شرط حماس للتقدم في ملف التبادل

بالفيديو: لحظة اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني المعارض السياسي نزار بنات

رئيس وزراء بولندا يهاجم إسرائيل : “لن ندفع يورو واحداً”!

وزير العدل: تقرير لجنة التحقيق في قضية مقتل نزار بنات سيصدر في هذا الموعد ..

تحذيرات من موجة حر شديدة في طريقها إلى فلسطين

الكشف عن تفاصيل زيارة هنية للبنان والملفّات الأربعة التي سيبحثها مع المسؤولين..

صور : بدء إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم".. هل سيتحسن جدول التوزيع؟

الأخبار الرئيسية

القدوة ينتقد لجنة التحقيق بوفاة الناشط البنات: الحكومة يجب أن ترحل لأسباب عديدة

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

مستوطنة

صحيفة عبرية: هكذا تبدو بؤرة “أفيتار” الاستيطانية الامتحان الأصعب أمام “ائتلاف بينيت”

وفاتان و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السيسي ونفتالي بينت يبحثان استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية