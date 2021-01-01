طالبة من غزة تحصد جائزة المهارات الخضراء الأوروبية

غزة /سما/

فازت غادة كريم، الطالبة التي تدرس في مركز تدريب غزة التابع للأونروا، بالمركز الأول لجائزة المهارات الخضراء للمؤسسة الأوروبية للتدريب.

وتم الإعلان عن الفائزين يوم 25 حزيران الجاري، خلال فعالية دولية إلكترونية تحت عنوان “بناء نظم للتعلم على مدى الحياة: مهارات من أجل مجتمعات خضراء شاملة في عصرنا الرقمي”.

وتهدف الجائزة لجمع قصص تسلط الضوء على الممارسات للتحول نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة ونظيفة.

وقدمت غادة مع باقي المرشحين، أفكارًا وتطلعات لطلاب التعليم والتدريب التقني والفني، الذين يطمحون لإيجاد حلول دائمة لمشكلة التغيير المناخي والتدهور البيئي، والذي ما يزال يتسبب بتحديات تؤثر على مصادر رزق الأفراد والمجتمعات حول العالم.

وقالت الطالبة كريم “تم ترشيحي للمسابقة عن طريق المؤسسة الألمانية للتعاون والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شارك في المسابقة 134 مرشحًا ومرشحة آخرين حول العالم، وحصدت المركز الأول”.

وأضافت “كنت قلقة جدًا قُبيل إعلان النتائج، حيث كان الجميع قد علق الآمال على نجاحي، وعندما فزت بالمركز الأول، شعرت بسعادة كبيرة وفخر لأن هذا النجاح لا يقتصر على غادة كريم، بل هو نجاح للأونروا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وجميع اللاجئين”.

وتابعت “إنني أشجع وبقوة جميع طلاب لاجئي فلسطين على المشاركة في جميع برامج الأونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني لأنها جميعها تهدف دائمًا إلى تمكين المرأة في مجتمعها”.