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تعليم غزة: 70 طفلًا وطالبًا استشهدوا خلال العدوان الأخير

الإثنين 28 يونيو 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: 70 طفلًا وطالبًا استشهدوا خلال العدوان الأخير



غزة /سما/

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إحصائية محدثة بأعداد وصور الشهداء الأطفال وطلبة المدارس الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظات القطاع خلال شهر أيار الماضي.

وبينت الوزارة في تقرير لها أنها سجلت استشهاد 70 طفلاً وطالبًا، من رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

وأوضحت أن الأطفال استشهدوا نتيجة غارات جوية وقذائف أطلقها الاحتلال على منازل المدنيين الفلسطينيين والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعت دول العالم ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إدانة الاحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية بسبب ما اقترفوه من انتهاكات خطيرة بحق الحياة والطفولة وتلاميذ المدارس وقتل هذا الكم الكبير من الأطفال في قطاع غزة.

#غزة #التربية والتعليم #الاطفال الفلسطينيين #طلبة المدارس #العدوان الإسرائيلي

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