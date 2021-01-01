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اتفاق على إخلاء بؤرة “أفيتار” دون هدمها وشرعنتها لاحقًا

الإثنين 28 يونيو 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق على إخلاء بؤرة “أفيتار” دون هدمها وشرعنتها لاحقًا



نابلس /سما/

وافق ممثلون عن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، على إخلاء البؤرة “أفيتار” المقامة على جبل صبيح بنابلس، على أن لا يتم هدم المنازل فيها.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المخطط الذي قدمته وزارة جيش الاحتلال، ينص على عدم هدم المنازل الموجودة في البؤرة باعتبارها “أنها مقامة على أراضٍ خاضعة للتنظيم ويمكن شرعنة هذه البؤرة لتصبح مستوطنة رسمية”.

وستصدر الإدارة المدنية الإسرائيلية توجيهات باستكمال مسح الأراضي خلال 6 شهور، وإعلان ما ستتجاوز المسح، أراضي دولة وإقامة مستوطنة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الاستيطاني.

#المستوطنات الإسرائيلية #مستوطنة افيتار #نابلس #جبل صبيح

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