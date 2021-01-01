مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية يستقيل من منصبه

القدس المحتلة /سما/

أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، أمس الأحد، استقالته من منصبه، وذلك قبل افتتاح جلسة كابينت كورونا، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.



وأشارت القناة إلى أن كابينت كورونا يدرس فرض المزيد من القيود الصحية على الجمهور بعد أن تقرر إلزام الإسرائيليين بوضع الكمامات في الأماكن المسقوفة. وتميل وزارة الصحة إلى عدم اتخاذ خطوات أخرى قبل أن يتضح ما إذا ارتفع عدد الحالات الخطيرة.



ووأوضحت القناة أن وزارة الصحة أضافت أضافت أمس "بيلاروس" و"قيرغيزستان" إلى قائمة الدول التي حذَّرت الحكومة من خطر السفر إليها، نظرًا لنسبة الإصابة المرتفعة في هذين البلديْن، في حين شطبت دولة جزر المالديف ونيبال من هذه القائمة. وتوصي الوزارة بعدم السفر إلى خارج البلاد إلا في حالات طارئة.