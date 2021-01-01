"فلسطينيات" تنهي تدريباً في الكتابة للقصة الرقمية

غزة /سما/

أنهت مؤسسة فلسطينيات، اليوم الإثنين، تدريباً بعنوان "إعداد المحتوى للقصص الرقمية" لمجموعة من الصحفيات الفلسطينيات في قاعة "كابيتال مول" وسط مدينة غزة.

ويهدف التدريب إلى تطوير قدرات الصحفيات وبناء مهاراتهن برغم أنه يأتي من أمام ركام برج الشروق الذي كان يضم العديد من المؤسسات الإعلامية، حيث دمر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، ما يعكس مدى إرادة مؤسسة فلسطينيات الاستمرار برغم استهداف مقرها وكذلك مواصلة البناء للصحفيات وسط الهدم الذي يسعى إليه الاحتلال دائماً.

وقالت سلسبيل أبو سمعان وهي مشاركة في التدريب، إنه جاء في هذا التوقيت، كرسالة تحد لمواصلة الرسالة الإعلامية خاصة أن الاحتلال حاول إخماد صوت الحقيقة بتدمير برج الشروق الذي يضم عشرات المؤسسات الإعلامية.

وعلى صعيد آخر، أضاف التدريب لها فنيات جديدة لعرض القصص الرقمية، كما ساعدها وشجعها على البدء بأول قصة رقمية تنتجها بشكل كامل من تصوير عبر الموبايل حتى كتابة السيناريو بشكل كامل ونوعي.

من جهتها، قالت براءة الغلاييني إنها كفلسطينية صاحبة قضية تقاوم بكل الأساليب والأدوات، فالإعلام يقاوم بسلاح القلم والكاميرا ومن هذا المنطلق رغبت بالمشاركة في التدريب لتطوير مهاراتها في إعداد القصة الرقمية.

وتابعت أن التدريب أضاف لخبرتها المعرفية كيفية إعداد القصة الرقمية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.