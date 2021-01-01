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الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة فتاة في رام الله

الإثنين 28 يونيو 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة فتاة في رام الله



رام الله / سما /

فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً بوفاة فتاةٍ (16 عاماً) وجدت متوفية داخل غرفتها في بلدة أبو قش شمال مدينة رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن قوة من الشرطة وفريق الأدلة من المباحث الجنائية وضباط التحقيق تحركت بعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول فتاةٍ متوفيةٍ إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله للكشف على جثة الفتاة وتم إعلام النيابة العامة بذلك.

وأضاف ارزيقات أنه تم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة والشرطة للوقوف على ملابسات الحادثة.

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