شركة "تيسلا" تواجه أزمة جديدة في الصين

وكالات / سما /

تعتزم شركة السيارات الكهربائية العملاقة “تيسلا“، سحب أكثر من 285 ألف سيارة من السوق الصينية، بعدما أظهر فحص مشكلات في برمجيات القيادة المساعدة، من شأنها التسبب بحوادث تصادم في الطرق.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس“، فإنّ الشركة ستتصل بالمستخدمين المتأثرين بالتدبير من أجل تحديث برمجيات سياراتهم عن بعد وفق مذكرة للإدارة الحكومية لتنظيم السوق، التي أضافت أن “القرار يطاول بعض السيارات المستوردة والمصنعة محلياً، من طراز “موديل 3″ و”موديل واي”.

ويمثل ذلك انتكاسة جديدة للمصنّع الأمريكي الرائد في مجال السيارات ذاتية القيادة، والذي يخضع لمراقبة متزايدة من الهيئات الناظمة في الصين، بسبب العديد من حوادث التصادم الدامية التي تعرضت لها سيارات “تيسلا” في الأشهر الماضية.

وقالت الوكالة الحكومية الصينية في المذكرة إنه “بسبب مشكلات في نظام التحكم في القيادة، يمكن للسائق أن يشغّل بسهولة نظام التحكم عن طريق الخطأ”. وأضافت: “حينها، ترتفع السرعة بشكل مفاجئ ما يمكن في حالات قصوى، أن يتسبب بتصادم ويشكل خطراً على السلامة”.