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هنية يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية وهذا ما دار خلال اللقاء ..

الإثنين 28 يونيو 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية وهذا ما دار خلال اللقاء ..



غزة / سما /

- زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة صباح اليوم الإثنين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر الرئاسة، بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت.

وعبر الرئيس اللبناني عن تمسك لبنان بموقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التوطين، مشيدًا بالدور المميز الذي لعبته المقاومة الفلسطينية خلال المعركة الأخيرة.

من جانبه، عبر رئيس الحركة عن تقديره لدور لبنان الداعم للقضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعب، واحتضانه للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور الوطني المميز الذي قدمه لبنان وشعبه خلال معركة سيف القدس. وأكد هنية أن هذا الانتصار ليس حِكرًا على الشعب الفلسطيني، إنما هو انتصار للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على حرص الحركة على الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مستعرضًا الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية في أعقاب معركة سيف القدس.

ووضع هنية، وفد الحركة، الرئيس عون في صورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.

وعبر القائد الفلسطيني عن تقديره للدور الإيجابي الذي لعبه لبنان في العديد من المحطات لتوحيد الموقف الفلسطيني، مؤكدًا استعداد حركته لأي خطوة تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأكد هنية تمسك الشعب الفلسطيني بحقّ العودة، ورفض التوطين والوطن البديل، داعيًا إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في لبنان.

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