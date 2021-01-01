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من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟

الإثنين 28 يونيو 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟



وكالات / سما /

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، مساء الأحد، أن من تلقى جرعتي لقاح كورونا قد يحتاج لتطعيم آخر بعد 8 شهور.

وأوضح تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن "من تلقى جرعتي اللقاح قد يحتاج لتطعيم آخر بعد 8 شهور وهذا لا يُسمى جرعة ثالثة بل تطعيم ثاني".

وأضاف أن "التطعيم بالجرعتين تستمر فعاليته من 6 لـ 8 شهور فقط"، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات الطبية قالت إن اللقاح يستمر في المتوسط 6 شهور لـ8 شهور مثل لقاح الإنفلونزا.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتم تلقيه مع بداية كل فصل الشتاء سنويًا، لافتا إلى أن هذه السنة مكتوب عليه 2021 والسنة القادمة سيكتب عليه 2022، نظرا للسلالات والطفرات التي تتغير من سنة لأخرى.

وعن مدى تأثير اللقاح على سلالة "دلتا" و"دلتا بلس"، أوضح أن هذا يتوقف على قدرة سرعة الشركات على تغيير نوع اللقاح أو تركيبته للتعامل مع هذه السلالة الفترة القادمة.

تناول الإسبرين والمسكنات قبل لقاح كورونا

وعن تناول الإسبرين والمسكنات قبل لقاح كورونا، قال تاج الدين إنه لا توجد أبحاث علمية تؤكد خطورة تناول المسكنات قبل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن استخدام أي نوع منها دون مبرر أو خطوة استباقية لأي احتمالية قد يكون لها أثارا جانبية.

وأضاف "البعض يستخدم مركبات كثيرة كمسكنات للألم مثل آلام المفاصل ويكون لها أثار جانبية على أجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والكبد والدم، ولا توجد توصية طبية تنصح باستخدام المسكنات كخطوة استباقية".

وتابع: "من الممكن الحصول على مسكنات بعد تناول لقاحات كورونا في حال حدوث بعض الأعراض الجانبية مثل الصداع وارتفاع درجات الحرارة ووجود ألم في مكان الحقنة، وننصح باستخدام الباراسيتامول إذ أن له الأولوية في هذا الاتجاه، ولا ننصح باستخدام أدوية أخرى مثل الأسبرين بسرعة لا مبرر لها".

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