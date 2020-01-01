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(شاهد) رونالدو "الغاضب" يلقي شارة القيادة ويركلها بقدمه

الإثنين 28 يونيو 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
(شاهد) رونالدو "الغاضب" يلقي شارة القيادة ويركلها بقدمه



وكالات / سما /

التقطت عدسات الكاميرات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وهو يقوم بإلقاء شارة القيادة على الأرض عقب انتهاء المباراة أمام بلجيكا في دور الـ 16 من أمم أوروبا 2020.

وودعت البرتغال حاملة اللقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الأحد، بعد الخسارة 1-صفر أمام بلجيكا التي صعدت لمواجهة إيطاليا في دور الثمانية في مواجهة منتظرة.

وبدا على رونالدو، الذي حاول جاهدا أن يحرز هدفا من أجل إدراك التعادل، الغضب حيث ألقى الشارة التي كان يمسكها في يده وركلها بقدمه بقوة.

 

كما شوهد رونالدو حزينا عقب المباراة، وهو يصافح تيبو كورتوا حارس بلجيكا ويقول له، "الكرة لا تريد أن تدخل اليوم".

مارس/ آذار الماضي، ألقى رونالدو شارة القيادة أرضا خلال لقاء منتخب بلاده مع صربيا، ضمن تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم.

وكان رونالدو قد غادر ملعب اللقاء منزعجا من عدم احتسابه هدفه في الدقائق الأخيرة، على الرغم من تجاوز الكرة خط المرمى بكامل محيطها.

#كريستيانو رونالدو #البرتغال #بلجيكا #كأس أمم أوروبا #يورو 2020

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