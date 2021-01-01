معروف: قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية بغزة يدخل حيز التنفيذ غدًا

غزة / سما /

​قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، بعد اتمام كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة استعدادها لتنظيم أماكن تجمع الأسواق وفق.

وأكد معروف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، على ضرورة إبراز العاملين لشهادة التطعيم، ونهيب بالمواطنين ومرتادي هذه الأسواق الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية الشخصية والالتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم عمل الأسواق.

وحيّا العاملين والتجار في هذه الأسواق على سرعة تجاوبهم والتزامهم بحملة التطعيم ضد الفيروس، وننتظر تعاونهم التام مع الجهات الحكومية الميدانية، ممثلة في شرطة البلديات وطواقم التفتيش والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي الناظم للعمل.

وجدد معروف دعوته لأبناء شعبنا بضرورة الحصول على التطعيم ضد الفيروس، لأثره الايجابي في تعزيز المناعة الصحية وتحصين مجتمعنا في مواجهة أية موجات محتملة لانتشار الفيروس أو طفرات جديدة.