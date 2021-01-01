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صحيفة تكشف.. مسؤول باكستاني زار إسرائيل سرًا والتقى برئيس "الموساد"

الإثنين 28 يونيو 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف.. مسؤول باكستاني زار إسرائيل سرًا والتقى برئيس "الموساد"



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر مطلع في إسلام أباد أن مستشار رئيس الوزراء الباكستاني التقى بعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارة قصيرة لإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ومن المتوقع أن يشارك البلدان في مناورة بحرية مشتركة في البحر الأسود.

 
وبحسب الصحيفة، قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "أجرى مستشار الرئيس زيارة قصيرة لإسرائيل في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر".
 
ووصل المستشار، الذي يعيش في المملكة المتحدة، إلى مطار بن غوريون قادمًا من إسلام أباد في رحلة طيران متجهة إلى لندن بجواز سفره البريطاني، حيث التقى مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ونقل الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء عمران خان، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، الذي نقل إليه رسالة من رئيس الأركان الباكستاني قمر جاويد باجوا، وفق الصحيفة.
 
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد ضغوط شديدة من الإمارات.
 
وتم الكشف عن ذلك والتحقق منه على خلفية مشاركة البلدين في مناورة بحرية مشتركة مع البحرية الأمريكية في البحر الأسود، وقالت البحرية الباكستانية: إن "باكستان هي إحدى الدول المشاركة في مناورات ’نسيم البحر’ وسيصبح الملحق العسكري الباكستاني في أوكرانيا مراقبًا".
 
وستشارك إسرائيل في مناورات "نسيم البحر" التي تبدأ اليوم الإثنين، إلى جانب دول عربية منها: مصر والإمارات والمغرب وتونس، ودول أخرى: باكستان وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وبلغاريا ورومانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا ولاتفيا ومولدوفا والدنمارك وألبانيا والسويد وكوريا الجنوبية والنرويج وليتوانيا وإسبانيا وبولندا وإستونيا واليابان والبرازيل واستراليا والسنغال وحلف شمال الاطلسي.

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