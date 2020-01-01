سترلينج غاضب من مانشستر سيتي بسبب هاري كين

وكالات / سما /

أصبح مستقبل النجم رحيم سترلينج مع ناديه مانشستر سيتي تحيطه الشكوك إذ يشعر اللاعب بغضب شديد تجاه إدارة السيتيزنز التي تسعى لاستخدامه من أجل الحصول على خدمات هاري كين من توتنهام.

وعقب تعبيره عن رغبته في الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، منح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وجهازه الفني الأولوية للحصول على توقيع المهاجم الدولي الإنجليزي، رغم أن العملية تبقى معقدة بسبب السعر المرتفع لهداف السبيرز.

وكان سترلينج، الذي يملك عامين متبقيين في عقده مع مانشستر سيتي، يفكر في تجديد عقده مع الفريق إلا أنه الآن يشعر بالغضب الشديد بعدما عرضه النادي على توتنهام ضمن صفقة التعاقد مع هاري كين من أجل تخفيض قيمة انتقال الأخير إلى السيتيزنز، حسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وعرض مانشستر سيتي 100 مليون يورو للحصول على توقيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن رئيس توتنهام دانيال ليفي لا يزال يرغب في شيء إضافي للموافقة على رحيل هاري كين رغم طلب اللاعب المغادرة بالفعل.

ويتشارك هاري كين ورحيم سترلينج في الوقت الحالي غرفة ملابس منتخب إنجلترا إذ يشاركا معًا في صفوف الأسود الثلاث خلال منافسات كأس أمم أوروبا – يورو 2020، التي تأهل المنتخب الإنجليزي فيها إلى ثمن النهائي.