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ماركا تكشف سراً مثيراً عن نجولو كانتي

الإثنين 28 يونيو 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماركا تكشف سراً مثيراً عن نجولو كانتي



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن سر مثير بخصوص نجم الوسط الفرنسي، نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويواصل كانتي إضافة نقاط لرصيده لكي يتوج بجائزة فردية عما قدمه في الموسم الجاري على صعيد النادي والمنتخب، بعدما فاز بلقب دوري ابطال أوروبا رفقة البلوز، ووصل إلى ثمن نهائي بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، مع الديوك.

وأوضحت ماركا أن هناك سر يكمن في أسلوب حياة كانتي المميز حيث يحافظ على النوم في ميعاد ثابت وبشكل مبكر دوماً، ما يسمح له بالحفاظ على جسده في أفضل حال ممكن.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن كانتي وضع لنفسه شرطاً لا يمكن تجاوزه، يتعلق بموعد نومه يومياً، حيث ينام اللاعب دوماً قبل الحادية عشر والنصف مساءً.

ونشرت الصحيفة المدريدية تصريحاً على لسان المعد البدني في ريال مدريد، جريجوري دوبون، قال فيه” لم أر في حياتي كلها لاعب مثل كانتي، في دوري الأبطال، عندما واجهنا تشيلسي، أدهشني، كنت أعرف أنه جيد جداً في استعادة الكرات”.

وأضاف دوبون “كانتي أظهر تركيزاً شديداً وتحكم في إيقاع اللعب، ولديه القدرة على مضاعفة الجهد المبذول وهو شيء لا يقدر عليه أي لاعب آخر، نجولو يهتم بأسلوب حياته ونومه وبجانب ذلك هو ينام كثيراً”.

#نجولو كانتي #كانتي #الماركا #تشيلسي

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