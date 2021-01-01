السراج: بلدية غزة تبذل جهودا كبيرة لتحسين الحالة المرورية في المدينة

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من جمعية فلسطين للسلامة المرورية سبل تعزيز التعاون في تنظيم حركة السير في المدينة، والوقاية من حوادث السير، وتعزيز التوعية المرورية للمواطنين في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين حضره عن الجمعية؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية م. عبد الفتاح الدقي، وأمين الصندوق د. أحمد جودة.

وأكد رئيس البلدية أن البلدية تبذل جهودا كبيرة لتحسين الحالة المرورية في المدينة وتسهيل حركة السير على المفترقات التي تشهد ازدحاما مرورياً، وفتح الجزر قبل وبعد المفترقات التي تشهد حركة كثيفة لتخفيف الضغط عليها.

وأضاف أن بلدية غزة تحرص على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتأمين السلامة المرورية للسائقين والمارين على الشوارع لاسيما في مناطق المدارس والمؤسسات الخدماتية التي تشهد حركة كثيفة للطلبة.

وناقش الطرفان سبل تعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس والأماكن الخدماتية، وسبل إنشاء ممرات مشاة مرتفعة، وكذلك تنظيم المناطق التجارية في شارع عمر المختار، وسبل إنشاء مدينة مرورية لتعليم الأطفال على إشارات السير.

واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية المرورية في شوارع المدينة للحفاظ على سلامة المواطنين.