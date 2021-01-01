  1. الرئيسية
  2. مقالات

إسرائيل وسياسة الأغنام والدجاج،،، أشرف صالح

الإثنين 28 يونيو 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل وسياسة الأغنام والدجاج،،، أشرف صالح



من أجمل الحكايات التي سمعناها منذ طفولتنا ولا زلنا نسمعها , هي حكاية الأبن الذي طلب من أبيه أن يبني له بيتاً , يحكي أنه في يوم من الأيام ذهب الأبن لأبيه ليطلب منه أن يبني له بيتاً مستقلاً ليسكن فيه مع زوجته وأولاده , وذلك بدلاً من الغرفة , فلما سمع أباه هذا الطلب قال له : يا بني أمهلني شيئ من الوقت كي أبني لك البيت , وفي اليوم الثاني جاء الأب الى غرفة الإبن مصطحباً معه الأغنام والدجاج , وطلب من إبنه أن يضعهما في غرفته بشكل موقت , وذلك لأنه يريد تنظيف المزرعة , ووافق الإبن أن يستضيف الدجاج والأغنام في غرفة نومه رغم عن أنفه , لأنه كان ينتظر أن يبني له أبيه بيتاً كبيراً , وغاب الأب عن أبنه أيام طويلة ولا يزال الإبن ينظر أن يعود أباه ويأخذ الدجاج والأغنام من غرفته , فلما طال الإنتظار ذهب الإبن الى أباه متوسلاً , وطلب منه أن يأخذ الأغنام والدجاج من غرفته كي يستطيع النوم هو وزوجته وأولاده , فوافق الأب أن يأخذ الأغنام من غرفة إبنه أولاً , وتم تأجيل ملف الجاج الى المفاوضات القادمة , وهكذا إستطاع الأب أن يجبر إبنه أن يفاوض على الأغنام والدجاج بدلاً من أن يفاوض على بناء البيت الجديد , بالإضافة الى أن الإبن نسي أنه كان يطالب ببناء بيت , وأصبح يفاوض على إخراج الأغنام والدجاج من غرفته .

بإختصار وللأسف الشديد هذه هي حكايتنا مع إسرائيل , إسرائيل تجسد شخصية الأب الذي وضع الأغنام والدجاج في غرفة إبنه كي يطالب بإخراجهما من غرفته وينسى أنه كان يطالب ببناء بيت جديد , ونحن الفلسطينيون نجسد شخصية الإبن الذي نسي أنه كان يطالب ببناء بيت جديد , وأصبح يطالب بإخراج الأغنام والدجاج من غرفة نومه , وهذا بالإضافة الى الوقت المهدور في مفاوضات إخراج الأغنام والدجاج من غرفة النوم .

منذ بداية الإنتفاضة الثانية وإنتهاء أوسلوا , وإسرائيل تبني المستوطنات في الضفة الغربية , ليصبح الإستيطان عبارة عن ملف سياسي يتم التفاوض عليه مستقبلاً , وتنتهي الثوابت مثل حل الدولتين بالتقادم , ويصبح الإنسحاب من المستوطنات من الثوابت التي سنفاوض عليها كفلسطينيين مستقبلاً .

أما غزة فمنذ حرب الفرقان مروراً بكل الأحداث والحروب , وصولاً بحرب سيف القدس , فالثوابت في المفاوضات أصبحت عبارة عن موافقة إسرائيل على بناء ما تم هدمه على يد إسرائيل , والنصيبة أن الأموال ليس من إسرائيل , وأيضاً من الثوابت أن يتم فتح المعابر بعد تسكيرها , وهي كانت مفتوحة من الأصل , وأيضاً من الثوابت عودة الصيد لما كان عليه قبل الحرب , بإختصار أصبحت ثوابت المفاوضات بين غزة وإسرائيل , هي عودة الحياة كما كانت قبل حرب سيف القدس .

السؤال , لماذا فقدنا الثوابت الحقيقية وأصبحنا نفاوض على أقل القليل , والمصيبة الأكبر أن إسرائيل أحياناً ترفض هذه المفاوضات , الجواب بالتفصيل يحتاج الى مئة مقال نظراً للتراكمات والخطايا , ولكن العنوان لكل هذه التراكمات هو الإنقسام .

الأكثر قراءة اليوم

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

سلام فياض يصل قطاع غزة

صحيفة تكشف موعد فتح المعابر و المرحلة الثانية لإعادة الاعمار..وهذا شرط حماس للتقدم في ملف التبادل

بالفيديو: لحظة اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني المعارض السياسي نزار بنات

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

ناصر اللحام يكتب: حتى لا يذهب الجميع إلى حوض النعنع!

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتيه : كل من يثبت تورطه في مقتل بنات سيتم احالته الى القضاء

وزير العدل: تقرير لجنة التحقيق في قضية مقتل نزار بنات سيصدر في هذا الموعد ..

1

صور : بدء إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم".. هل سيتحسن جدول التوزيع؟

هنية

الكشف عن تفاصيل زيارة هنية للبنان والملفّات الأربعة التي سيبحثها مع المسؤولين..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية