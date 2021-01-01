  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب .. "د. الأشهب" ممثل عائلة الناشط نزار بنات ينسحب من لجنة التحقيق الحكومية

الإثنين 28 يونيو 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. "د. الأشهب" ممثل عائلة الناشط نزار بنات ينسحب من لجنة التحقيق الحكومية



رام الله / سما /

 اعلن د.حازم الاشهب وهو الطبيب المنتدب عن عائلة بنات انسحابه من لجنة التحقيق الخاصة بمقتل الناشط نزار بنات بناءا على طلب من عائلته.

وفي التفاصيل اوضح الاشهب في حديثه مع " اذاعة الرابعة " انه تم تكليفه من بداية القضية صباح يوم الخميس الماضي للمشاركة في لجنة تشريح الجثة كطبيب ممثل عن عائلة بنات.

وتابع في حديثه:" في يوم الجمعة اثناء توجهي لصلاة الجنازة تلقيت مكالمة من وزير العدل بكتاب موجه من رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية اللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية وعضويتي كطبيب ممثل عن العائلة وعضوية د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وذهبت مساء الجمعة الى بيت الفقيد واطلعتهم على هذا التكليف وهل يريدون مني ان اقوم بهذا الدور ام لا، لان دوري الاول في لجنة التشريف بحكمي طبيب وفي لجنة التحقيق دوري سيكون مراقب او محدود لاني طبيب ولست رجل قانون".

واضاف الاشهب ان :"العائلة طلبت مني الاستمرار في اللجنة بناءا على توجيهاتهم واول يوم للاجتماع كان السبت الماضي وتفاجئت بعدم وجود الدكتور عمار دويك ولا أي ممثل للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولكن استمريت بحكم حسن النوايا وتقديم خدمة مطلوب ان اقدمها، وابلغت وابلغت عائلة الفقيد على هذه التطورات، ويوم امس اثناء اجتماع اللجنة في رابطة الجامعيين تلقيت مكالمة هاتفية من والد الفقيد وطلب مني الاجتماع مع العائلة وكان قرارهم الانسحاب من اللجنة ونزولا عند رغبتهم قمت بالانسحاب وقمت باعلام اللجنة بهذا القرار".

واشار في حديثه الاذاعي ان العائلة ستصدر بيان لها لتوضيح الاسباب بحيث كان لديهم تحفظات على عدد اعضاء اللجنة ومكوناتها وعدم وجود رجال قانون فيها بما انني طبيب ولست محامي او رجل قانون وليس لدي خبرة مهنية بالحريات الشخصية والقوانين المعمول فيها، وهم يريدون اشخاص يمثلون هذا الجانب وهذا حقهم الطبيعي".

وبين الاشهب ان اللجنة التي شكلت كانت تقوم بدور مهني ومحايد بعناء وجهد كبيرين تتواصل لساعات، ولكن لم يتم انجاز نصف الطريق لانه مهام اللجنة ان تلتقي بشهود العيان وعائلة الفقيد وهذا ما حصل وبالمقابل يجب ان تلتقي بالاجهزة الامنية التي توفي لديها نزار وهذا لم يحصل حتى الآن وبالتالي لم يتم انجاز جزء مهم من عمل اللجنة.
واكد انه نقل للعائلة صورة الوضع في اللجنة، حيث ان العائلة تقوم باتصالات مع هيئات حقوق انسان وياخذون نصائح قانونية وكان لديهم تسائلات هامة عن تكوينة اللجنة ووظائفهم وانتمائاتهم وطلب العائلة هو وجود اشخاص محايدين ذوي اختصاص فقط من اجل احقاق الحق.

الأكثر قراءة اليوم

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

سلام فياض يصل قطاع غزة

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

بالفيديو: لحظة اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني المعارض السياسي نزار بنات

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

ناصر اللحام يكتب: حتى لا يذهب الجميع إلى حوض النعنع!

تحذيرات من موجة حر شديدة في طريقها إلى فلسطين

الأخبار الرئيسية

وزير العدل: تقرير لجنة التحقيق في قضية مقتل نزار بنات سيصدر في هذا الموعد ..

1

صور : بدء إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم".. هل سيتحسن جدول التوزيع؟

هنية

الكشف عن تفاصيل زيارة هنية للبنان والملفّات الأربعة التي سيبحثها مع المسؤولين..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اسسس

صحيفة تكشف موعد فتح المعابر و المرحلة الثانية لإعادة الاعمار..وهذا شرط حماس للتقدم في ملف التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية