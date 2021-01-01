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أسرى فتح يدعون إلى قطع الطريق على العابثين بأمن الوطن والمواطنين

الإثنين 28 يونيو 2021 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شدد أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال، على ضرورة قطع الطريق على العابثين بأمن الوطن والمواطن، وتفويت الفرصة على محاولات العبث والفتنة وتحصين البيت الفلسطيني ومنع جره لمستنقع الفلتان.

وشددوا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون، والتشديد على أهمية استكمال التحقيق بحادثة وفاة بنات وإظهار النتائج بأسرع وقت.

وجددت فتح في سجون الاحتلال، مبايعتها الكاملة للرئيس محمود عباس، ودعمهم له، مؤكدين ضرورة الوقوف خلف جهود القيادة الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال، ومن أجل تحقيق الثوابت الوطنية.

#فتح

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