رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها خبر مكالمة الرئيس محمد عباس مع وزير العدل محمد شلالدة، من أجل الاطمئنان على سير التحقيق في قضية وفاة المواطن نزار بنات، وتأكيده ضرورة عمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف وزير العدل للاطمئنان على سير التحقيق في قضية وفاة نزار بنات

- "فتح" تنظم مسيرات دعم للرئيس وإسناد للقدس والأسير أبو عطوان

- مركزية فتح: ندعو الى ضمان صيانة وحماية المكتسبات الوطنية والسياسية وحماية منظمة التحرير ومؤسساتها

- رفع العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون الأميركيتين

- قادة مصر والعراق والأردن يؤكدون ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل

- دويكات: اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية بنات تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء أعمالها بأسرع وقت

- الشيخ: فتح كانت وما زالت تؤمن أن الحوار الوطني السبيل الوحيد لحماية مشروعنا التحرري

- عائلة البشيتي تطالب الجهات الدولية بالتدخل لاستعادة منازلها وممتلكاتها التي استولى عليها الاحتلال في حارة الشرف بالقدس

- حالة وفاة واحدة و82 إصابة جديدة بكورونا بينها اثنتان بالسلالة الهندية و194 حالة تعافٍ

- مصرع رجل وزوجته في حريق منزل بالقدس ومواطن بانفجار جسم مشبوه جنوب جنين وطفلة بحادث سير في الظاهرية

- "البدوية الثائرة" صاحبة أعلى حكم بين الأسيرات

* "الأيام":

- الرئيس يحث لجنة التحقيق على الإسراع في إنجاز مهمتها

- مستوطنون يطلقون الرصاص على مركبة مواطن قرب دوما ويعتدون على شبان شرق تياسير

- الاتحاد الأوروبي يؤكد رفـض ما يحدث في سلوان والشيخ جراح

- أسرى محررون يطلقون مبادرة وطنية لحقن الدماء والخروج من الأزمة الراهنة

- "كورونا": حالة وفاة و82 إصابة جديدة والسلالة الهندية وصلت إلى فلسطين

- الاحتلال يغلق الطريق المؤدية لجبل صبيح ومئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى

- بلينكن: التطبيع ليس بديلا لإسرائيل عن الانخراط في قضايا الفلسطينيين

- قراصنة إنترنت مناهضون للاحتلال يستحوذون على بيانات عشرات آلاف الجامعيين الإسرائيليين

- إطلاق محدود للبالونات الحارقة واندلاع حريق فـي غلاف غزة

- قمـة مصريـة - أردنيـة - عراقية تؤكد دعم الحقوق الفلسطينية

- مقتل شاب بجريمة إطلاق نار فـي اللد

- تقرير من جنوب نابلس.. أطباق من "الكنافة" فوق جبل صبيح

* "القدس":

- إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين وعضو الكنيست المتطرف بن غفير يقتحم باحات الأقصى

- وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- "كورونا" عالميا: 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

- قرار الاحتلال بهدم المنازل في حي البستان بسلوان يدخل حيز التنفيذ

- 54 عاما على "ضم القدس".. تهويد وتهجير متواصل

- بلينكن: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن الانخراط الفلسطيني- الإسرائيلي

- لبيد يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات غدا

- شاكيد تعتزم رفض طلبات لم الشمل إذا لم يمدد سريان قانون المنع

- قراصنة إنترنت مناهضون للاحتلال يستولون على بيانات عشرات آلاف الجامعيين الإسرائيليين