أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام إسنادا للمضربين

رام الله / سما /

قرّر أسرى سجن "عوفر"، اليوم الاثنين، إرجاع وجبات الطعام إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي إسنادا للأسرى المضربين، وأقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 55 يومًا، وكذلك احتجاجا على استمرار إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ جريمة الإهمال الطبي بحق رفيقهم الأسير إياد حريبات.

يشار إلى أن ثلاثة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: جمال الطويل المضرب منذ 26 يوما، ومنيف أبو عطوان المضرب منذ 8 أيام، ومحمد أبو فنونة المضرب منذ أسبوع.