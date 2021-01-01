  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الإثنين 28 يونيو 2021 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار حمامات: 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

ورق عنب  = 3 شيكل للوقية

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  2.5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

شمام 8ك = 10 شيكل

عنب أسود 1ك = 8 شيكل 

رمان 1ك = 6 شيكل

بطيخ 10 ك = 10 شيكل

خوخ 1 ك = 6 شيكل 

مشمش 1 ك = 6 شيكل 

سنطروزة 1ك = 6 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 12 شيكل الكرتونة

دجاج: 12 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد

الأكثر قراءة اليوم

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

سلام فياض يصل قطاع غزة

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

بالفيديو: لحظة اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني المعارض السياسي نزار بنات

كم تبقى لموعد عيد الأضحى المبارك.. مركز الفلك الدولي يكشف

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

قادمة من الامارات .. دخول السلالة "الهندية" لفيروس كورونا إلى فلسطين

الأخبار الرئيسية

1

صور : بدء إدخال الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم"

هنية

الكشف عن تفاصيل زيارة هنية للبنان والملفّات الأربعة التي سيبحثها مع المسؤولين..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اسسس

صحيفة تكشف موعد فتح المعابر و المرحلة الثانية لإعادة الاعمار..وهذا شرط حماس للتقدم في ملف التبادل

مظاهرات

هآرتس تتساءل: ما تداعيات “وفاة” الناشط المعارض “نزار بنات” على الساحة الفلسطينية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية