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الرئيس يهاتف وزير العدل ويطلب منه الإسراع في إنجاز التحقيق في مقتل نزار بنات خلال يومين

الإثنين 28 يونيو 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف وزير العدل ويطلب منه الإسراع في إنجاز التحقيق في مقتل نزار بنات خلال يومين



رام الله / سما /

أجرى الرئيس محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بمقتل الناشط نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية.

ووجه الرئيس بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها خلال يومين، حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية.

وشدد على ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت اجتماعا طارئا اليوم الأحد، لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية على أثر مقتل الناشط نزار بنات، وتوجهت إلى عائلته بأحر التعازي. ودعت الجهات ذات العلاقة إلى سرعة إنجاز التحقيق واتخاذ الإجراءات الموجبة قانونًا ورفض توظيفه سياسيًا

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